Son Mühür/Merve Turan- Denizli merkezli Famateks Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. 25 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirket, özellikle ABD, Kanada, Almanya, Rusya, İsviçre, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere ve Japonya’ya ihracat yapıyordu.

Mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi

Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi, 5 Ocak 2026 tarihli kararıyla Famateks Tekstil’e 3 ay süreyle geçici mühlet tanıdı. Karar, şirketin Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 19313/Merkez sicil numarasıyla ve 3850213266 vergi kimlik numarasıyla kayıtlı olan firma için uygulanacak.

Geçici mühlet kararıyla birlikte, şirket işlemlerinin denetimi için Hüseyin Erikler (bağımsız denetçi), Süheyla Sarıhan (mali müşavir) ve Ali Coşkun (avukat) geçici komiser olarak görevlendirildi. İcra ve İflas Kanunu’nun 297. maddesi uyarınca, şirketin tüm faaliyetleri komiser onayına tabi olacak ve icra edilen işlemler mahkeme izni olmadan gerçekleştirilemeyecek.

Mahkeme kararıyla, geçici mühlet süresince şirketin taşınmazları veya işletme varlıkları üzerinde rehin, devretme veya başka tasarruflarda bulunması engellendi. Karara aykırı hareket edilmesi durumunda, bu işlemlerin geçersiz sayılabileceği ve tasarruf yetkisinin kaldırılabileceği belirtildi. Gerekli şartlar oluştuğunda ise iflas sürecinin gündeme gelebileceği ifade edildi.

Alacaklılara itiraz hakkı

İlan tarihinden itibaren alacaklılar, 7 gün içinde mahkemeye dilekçe sunarak konkordato kararına itiraz edebilecek. İtiraz dilekçelerinde, konkordato talebinin gerekliliğini ortadan kaldıracak deliller sunulabilecek.

Denizli’de kuruldu, uluslararası pazarları hedefledi

Famateks Tekstil, 2001 yılında Denizli’de kurulmuş, ev, otel, plaj ve promosyon tekstilleri üretimiyle faaliyete başlamıştı. Şirket, yıllar içinde ihracat ağını genişleterek ürünlerini ABD, Kanada, Almanya, Rusya, İsviçre, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere ve Japonya’ya ulaştırdı.

Toplam 4 bin metrekarelik üretim tesisinde yıllık 2,5 milyon bukle havlu, 100 bin bukle bornoz ve 500 bin peştamal üreten firma, uluslararası pazarlardaki faaliyetleriyle sektörde önemli bir yer edinmişti.