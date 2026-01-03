Yangın, Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi’nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Beş katlı binanın son katında yalnız yaşayan Zehra Bursalı’nın ikamet ettiği daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İtfaiye kapıyı kırarak girdi
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdikleri dairedeki küçük çaplı yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler, sobanın hemen yanında bulunan yatakta Zehra Bursalı’yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Bursalı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Dumandan etkilenme değerlendirmesi
İtfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin ilk değerlendirmesinde, yangının sobadan kaynaklandığı ve Zehra Bursalı’nın yoğun dumana maruz kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.
Otopsi için morga kaldırıldı
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Zehra Bursalı’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.