Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Güney yönlerden esecek rüzgarın, ulaşımda aksamalara ve maddi hasara yol açabileceği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar perşembe günü etkisini gösterecek

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 13.00’ten itibaren Denizli’de güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor. Rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hızla eseceği, bazı bölgelerde ise hızının 80 kilometreye kadar ulaşabileceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar ve çatı uçmaları risk oluşturuyor

Yetkililer, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Açık alanlarda bulunacak vatandaşların tedbirli davranmaları istendi.

Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine dikkat çekildi

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtına sırasında soba ve doğal gaz kullanımına bağlı olarak yaşanabilecek zehirlenmelere karşı da uyarıda bulundu. Bacaların kontrol edilmesi ve kapalı alanların düzenli havalandırılması gerektiği hatırlatıldı.

Fırtınanın cuma akşamına kadar sürmesi bekleniyor

Açıklamada, olumsuz hava şartlarının 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 18.00’e kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi. Vatandaşların Meteoroloji’den yapılacak yeni uyarıları takip etmeleri istendi.