Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ticaret Borsası Ocak ayı olağan meclis toplantısı İZTO binasında meclis başkanı Ömer Gökhan Tuncer'in başkanlığında gerçekleşti.

Ömer Gökhan Tuncer: Ocak ayında tarım ve hayvancılık açısından olumlu haberler veremedik

Ocak ayı olağan toplantısının açılışında konuşan İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, "İran başta olmak üzere yaşananlar coğrafyayı olumsuz etkilemektedir. Bu noktada cesur konuşması ile Davos'ta dikkat çeken Kanada Başbakanı'nın konuşmasını dinlememiz gerekiyor. En önemlisi oluşabilecek doğal afetlere karşı tarım sigortası yapılmasıdır.

Yakın zamanda yayınlanan İklim Endeksi Raporu'nda çarpıcı veriler ortaya çıkmıştır. Bu yüzden iklime verdiğimiz tepkiyi değiştirmeliyiz. İhracatta lider olduğumuz alanda buğday arzının artması bir anlamda olumlu bir gelişme olsa da aslında önemli bir uyarıdır. Ocak ayında tarım ve hayvancılıktan da ne yazık ki güzel haberler veremedik." diye konuştu

Işınsu Kestelli: Doğal kaynakları koruyan üretim modellerini yaygınlaştırmak zorundayız

Dünya Bankası'nın son gerçekleştirdiği tablo hakkında değerlendirmelerde bulunan ve ekonomiyle ilgili tespitlerini açıklayan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Dünya Bankası'nın yayınladığı son tablo çok çarpıcıdır. Dünya büyüyor gibi görünüyor ama yeterince büyümüyor. Bu hız devam ederse gelişmekte olan ülkelerde kişi başına gelir yüzde 12 seviyesinde kalacak.

Eğer bu büyüme temposu ivmelenmezse genç nüfus için nitelikli istihdam üretmek daha zor bir hale gelecek. Bugün gelişmekte olan ülkelerde kamu borç seviyesi en yüksek orana ulaşmıştır. Düşük büyüme artan borç yükü ortamında üretim gücü olan ülkeler daha avantajlı bir duruma gelmektedir. Dünya Ekonomi Forumu yeni dönemin risklerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Uzun vadeye bakıldığında karşı karşıya olduğumuz en büyük küresel risk, iklim ve doğadır.

Bu risklerini ortak özelliği anlık olmamaları ve etkisinin yüzlerce yıl sürecek olmasıdır. Bozulan toprak ve kuruyan su geri gelmez. Ülkemizin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden biri olduğu gerçekkiğiyle hareket etmeliyiz. Doğal kaynakları koruyan üretim modellerini yaygınlaştırmak zorundayız. İşlem hacmi açısından en tescilli ürün zeytinyağıdır ve 40 bin ton artmışttır. 2026'da tescil işlem hacmimizi artırmak için çalışmalara devam edeceğiz." dedi.