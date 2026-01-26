Haldun Dormen'in cenazesinde Rahmi Koç'un yanında görünen sarı saçlı kim merak ediliyor. Öte yandan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un gençlik yıllarında yaşadığı iddia edilen büyük aşk yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Erol Toy'un "İmparator" adlı romanında anlatılan ve Vehbi Koç'u rahatsız eden bu hikaye, Türk iş dünyasının en çok konuşulan aşk dedikodularından biri olarak tarihe geçti.

Rahmi Koç'un eşi Çiğdem Simavi kimdir?

Rahmi Koç, 1957 yılında İzmir'in ünlü armatör ailesi Meserretçioğulları'nın kızı Çiğdem Meserretçioğlu ile evlendi. Çiğdem Hanım'ın babası, İzmir'in tanınmış armatörü Avni Nuri Meserretçioğlu'dur.

Bu evlilikten üç çocukları oldu:

Mustafa Koç (1960-2016)

(1960-2016) Ömer Koç (1962)

(1962) Ali Koç (1967)

Ancak evlilik 1973 yılında boşanmayla sona erdi. Çiğdem Simavi, 1975 yılında Rahmi Koç'un kuzeni olan iş insanı Haldun Simavi ile evlenerek sosyetede büyük yankı uyandırdı.

Bilgi Detay Evlilik Tarihi 1957 Boşanma Tarihi 1973 Çocuklar Mustafa, Ömer, Ali Koç İkinci Evlilik Haldun Simavi (1975)

Rahmi Koç'un gençlik aşkı kim? Romanda anlatılan solcu sevgili hikayesi

Erol Toy'un 1983 yılında yayımlanan "İmparator" adlı romanı, Vehbi Koç'un hayat hikayesini "Fehmi Çok" adıyla anlatıyordu. Romanda Rahmi Koç ise "Mahir Çok" olarak yer aldı.

Kitapta anlatılan hikayeye göre Mahir Çok (Rahmi Koç), "Sevinç" adında Türkiye İşçi Partili solcu bir üniversite öğrencisiyle büyük bir aşk yaşadı. Koç'un zenginliğini değil kendisini sevdiğini söyleyerek ailenin karşısına çıkan genç kızı, romanda Fehmi Çok (Vehbi Koç) tehlikeli buldu.

Romana göre Vehbi Koç, oğlunu şirket işleri için yurt dışına gönderirken, solcu sevgilisini de yanına gitmemesi için gözaltına aldırdı. Aradan geçen zamana rağmen sevgilisini unutamayan Rahmi Koç, doktora yapmak için Fransa'ya giden sevgilisinin karşısına çıktı.

Vehbi Koç romanı soruşturdu mu?

Vehbi Koç, "İmparator" romanından çok rahatsız olmuştu. Yakın dostu Hulki Alisbah'a yazdığı mektupta şu soruları sordu:

"Erol Toy'un İmparator başlıklı kitabını okudunuz mu? Bu arkadaş bu kitabı ne maksatla yazdı, gayesi nedir? Bu husustaki görüşünüzü rica ediyorum. Erol Toy'u tanıyor musunuz? Cemiyette nasıl tanınan bir insandır?"

Vehbi Koç aynı mektubu Filiz Ofluoğlu ve Alaaddin Asna'ya da göndermişti. Gerçek olaylardan esinlenerek yazılan romandaki gibi gerçekten Rahmi Koç'un solcu bir sevgilisi olup olmadığı ve hayat şartlarının onları ayırıp ayırmadığı ise hiçbir zaman netlik kazanmadı.

Rahmi Koç şu an evli mi?

Rahmi Koç, 1973 yılında Çiğdem Simavi'den boşandıktan sonra yeniden evlenmedi. 94 yaşındaki iş insanı, hayatını Koç Holding Onursal Başkanlığı, müzecilik çalışmaları ve denizcilik tutkusuyla sürdürüyor.

Rahmi Koç, 19 Eylül 2004 tarihinde Nazenin IV yelkenlisiyle Fenerbahçe Marinası'ndan denize açılarak yaklaşık 2 yıl süren bir dünya turu gerçekleştirdi.

Rahmi Koç kimdir?

Rahmi Mustafa Koç, 9 Ekim 1930 tarihinde Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un dört çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi. İlköğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul'da Robert Kolej'den mezun oldu. Yüksek öğrenimini Amerika'da Johns Hopkins Üniversitesi'nde endüstri yönetimi alanında tamamladı.

Askerlik görevinin ardından 1958 yılında Koç Grubu'nda aktif olarak çalışmaya başladı. 1984 yılında babası Vehbi Koç'tan yönetimi devraldı ve 2003 yılında bu görevi oğlu Mustafa Koç'a bıraktı.

Bilgi Detay Doğum 9 Ekim 1930 Yaş 94 Eğitim Robert Kolej, Johns Hopkins Üniversitesi Görev Koç Holding Onursal Başkanı Takım Beşiktaş JK Çocukları Mustafa, Ömer, Ali Koç

Rahmi Koç, Henry Ford Müzesi'nden ilham alarak İstanbul'da Rahmi M. Koç Müzesi'ni kurdu. Ulaşım, sanayi ve iletişim tarihine adanmış müze, trenlerden denizaltılara kadar geniş bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor.