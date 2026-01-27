Son Mühür - TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında yürüttüğü kura çekimlerinde dördüncü hafta tamamlandı. 29 Aralık 2025’te başlayan süreç, 25 Ocak Pazar günü Giresun’da yapılan 1.676 konutluk çekilişle sürdü.

Hangi illerde tamamlandı?

Şu ana kadar Adıyaman’dan Giresun’a uzanan süreçte; Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun’da gerçekleştirilen çekilişlerle toplam 121 bin 265 konutun hak sahipleri belirlendi.

Hangi ilde kaç konut çekileceği belli oldu

Kilis – 27 Ocak Salı – 1.170 konut

Sinop – 28 Ocak Çarşamba – 947 konut

Niğde – 29 Ocak Perşembe – 2.604 konut

Aksaray – 30 Ocak Cuma – 2.353 konut

Ordu – 30 Ocak Cuma – 3.334 konut

Karabük – 30 Ocak Cuma – 1.600 konut

Samsun – 31 Ocak Cumartesi – 6.397 konut

Nevşehir – 31 Ocak Cumartesi – 2.368 konut

Bartın – 31 Ocak Cumartesi – 1.620 konut

26–31 Ocak tarihleri arasında 22 bin 393 sosyal konut için daha kura çekilecek. Bu süreçle birlikte 31 Ocak itibarıyla çekilişi tamamlanan il sayısı 41’e çıkarken, hak sahibi belirlenen toplam konut sayısı 143 bin 658’e ulaşacak.