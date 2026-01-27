Son Mühür/ Emine Kulak- DİSK Ege Bölge Temsilciliği’nde Memiş Sarı’nın görevinden ayrılmasının ardından koltuğun uzun süredir boş kalması, sendika kulislerinde farklı senaryoların konuşulmasına yol açmıştı. İzmir’de Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız ve 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin’in isimleri bölge temsilciliği için kulislerde öne çıkarken, Genel Merkez’in seçim yerine atama yöntemine yönelebileceği değerlendiriliyordu.

Bu değerlendirmelerin ardından, adı geçen üç şube başkanı ortak bir yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, DİSK’te bölge temsilcilerinin konfederasyonun Genel Merkezi tarafından atama yöntemiyle belirlendiği vurgulandı. Şube başkanları, kulislerde yer alan iddialara ilişkin olarak bölge temsilciliği görevine dair herhangi bir talep, girişim ya da bilgileri bulunmadığını belirtirken, sürece ilişkin tüm karar ve yetkinin DİSK Genel Merkezi’ne ait olduğunu ifade etti.

3 başkandan ortak açıklama

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız ve 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin imzasıyla yapılan ortak açıklamada, DİSK Ege Bölge Temsilciliği sürecine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Açıklamada, DİSK’te bölge temsilcilerinin konfederasyonun Genel Merkezi tarafından atama yöntemiyle belirlendiği hatırlatılarak, son dönemde kamuoyuna ve kulislere yansıyan iddialara açıklık getirildi. Üç şube başkanı, isimlerinin Ege Bölge Temsilciliği göreviyle anılmasına rağmen, bu yönde herhangi bir taleplerinin, girişimlerinin ya da sürece ilişkin bilgilerinin bulunmadığını vurguladı.

Yetki Genel Merkez'de

Açıklamada ayrıca, bölge temsilciliği görevinin kişisel tercihler ya da şube bazlı beklentiler üzerinden değil, konfederasyonun örgütsel bütünlüğü ve genel çıkarları doğrultusunda değerlendirilmesi gereken bir görev olduğu ifade edildi. Şube başkanları, DİSK Genel Merkezi’nin Ege Bölge Temsilciliği için en uygun ismi belirleme yetkisine sahip olduğunu belirtirken, sürece ilişkin tüm karar ve sorumluluğun Genel Merkez’e ait olduğunun altını çizdi. Açıklamada, bu çerçevede yapılacak değerlendirme ve atamanın, konfederasyonun kurumsal işleyişi doğrultusunda şekilleneceği vurgulandı.