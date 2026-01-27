Son Mühür / Erkan Doğan - Çocuk işçi ölümleri günde iken, Bornova'daki 2. Oto Sanayi Sitesin'nde, "Bu kadarı olmaz" dedirten görüntüler ortaya çıktı.

Son Mühür ekibi tarafından kayda geçen görüntülerde, bir oto tamir atölyesinde bir kamyoneti dükkana iterek sokmaya çalışan yaşları 10-15 arasında olan çocukların da yer aldığı işçilerin çabası objektiflere yansıdı. İçerisinde çocukların da olduğu bir grup işçinin kamyoneti iterken bir kaç deneme yaptıkları ancak kamyonetin geri kaçması nedeniyle başarısız oldukları görüldü. Çocuk tamircilerin yaşadığı tehlikeyi gören vatandaşlar, Son Mühür'e yaptıkları açıklamada, "Sanayide çalışan çocukların iş güvenliği ihmal edilmemeli. Bu çocuklar kamyonetin altında da kalıp sakat kalabilir veya ölebilirdi. İzmir Oto Tamircileri Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sanayi sitelerindeki çocuk işçilerin güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamalı" dedi,