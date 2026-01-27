Son Mühür/ Seçil Ünlü- Bornova’da 16 Ocak 2026 günü bir cenaze evinde yaşanan ve kamuoyunda büyük tepki çeken “Doktor gecikmesi” skandalında sular durulmuyor. Bornova Belediyesi, olayın odağındaki doktorun ihmali olup olmadığını tespit etmek amacıyla geniş kapsamlı bir iç soruşturma başlattı. Soruşturmanın merkezinde ise o güne dair dijital arama kayıtları ve iletişim logları yer alıyor.



Teknik İnceleme Başlatıldı: Arama Kayıtları Dökülüyor



Belediye bünyesinde başlatılan iç hesaplaşmada, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve 188 Cenaze Hizmetleri hattının dijital veri trafiği incelemeye alındı.

Savcılığa yansıyan iddiaların ardından hareket geçen belediye yönetimi, polisin, sağlık ekiplerinin ve vatandaşların yaptığı çağrıların hangi saatte geldiğini ve doktorun bu çağrılara neden yanıt vermediğini sistem üzerinden teyit ediyor.



İhmal mi? Sistem Hatası mı?



Soruşturma kapsamında şu sorulara yanıt aranıyor:

İhbar Saati ve Yanıt Süresi: Cenaze ihbarı sisteme düştüğü an ile doktorun olay yerine ulaştığı an arasındaki 4 saatlik boşlukta doktor neredeydi?

Cevapsız Çağrılar: Sahadaki polis ekiplerinin doktorun telefonuna ulaşamadığı iddiaları, GSM ve santral kayıtlarıyla karşılaştırılıyor.

Mazeretin Hukuki Zemini: Doktorun dile getirdiği "Mesai saati ve nöbet değişimi" gerekçesinin, belediyenin iç disiplin yönetmeliğinde bir karşılığı olup olmadığı denetleniyor.



"Görevi İhmal" Dosyaya Girdi...



Edinilen bilgilere göre, belediye müfettişleri sadece doktorun beyanına değil, dijital verilerin sunduğu çıplak gerçeklere odaklanmış durumda.

Eğer arama kayıtları doktorun kasıtlı olarak çağrılara yanıt vermediğini veya görev yerini terk ettiğini kanıtlıyorsa, sürecin ağır disiplin cezaları ve memuriyet haklarıyla ilgili yaptırımlara kadar uzanabileceği belirtiliyor.

İç hesaplaşmanın sadece ilgili doktorla sınırlı kalmayacağı, o gün görevli olan ve iletişim akışını yönetemeyen Sağlık İşleri personellerinin de mercek altına alındığı öğrenildi. Bornova Belediyesi’nin bu teknik inceleme sonucunda kamuoyuna şeffaf bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

