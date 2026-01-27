Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro A.Ş. tarafından işletilen İzmir Metrosu’ndaki su sızıntısı sorunu sürüyor. Bu kez Çankaya Metrosu’nda sızıntı oluşurken, istasyonda su damlayan alana kova konulması gözlerden kaçmadı.

'Dikkat kaygan zemin' levhası yanına kova yerleştirildi!!

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir Metro A.Ş. tarafından işletilen İzmir Metrosu’ndaki su sızıntısı sorunu henüz çözüme kavuşturulmazken, her sağanak yağmurda istasyonlarda su sızıntısı olması dikkat çekiyor. İzmir’e günlerdir sağanak yağmur yağarken, yağmurdan nasibini İzmir Metrosu da aldı! İzmir Metrosu Çankaya İstasyonu’nda tavandan akan suyun zeminde biriktiği gözlenirken, “Dikkat kaygan zemin” levhasının yanına bir de su kovası yerleştirilmesi dikkatlerden kaçmadı.

İzmir Metrosu’nda su basıncı problemi mi var?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen İzmir Metrosu'nun Üçyol -Fahrettin Altay hattındaki bazı istasyonlarda tavandan su aktığını gündeme taşımış ve “Metroda su basıncı problemi mi var?” sorusunu akıllara gelmişti. Üçyol Fahrettin Altay hattındaki istasyonlarda yaşanan su sızıntılarının metro inşaatı sırasında yaşanan su basıncı sorununu akla getirirken, Metro inşaatı sırasında Poligon ve Fahrettin Altay istasyonlarının sularla kaplandığı o dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi metro yüklenici firmasının su sızıntısı sorununu çözmek amacıyla Hollanda’dan özel ekip getirmek zorunda kalmıştı.