Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde trafik sorunu üzerinden başlayan tartışmalar, AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız’ın sert açıklamalarıyla yeni bir boyuta taşındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Levent Yıldır’ın şehir trafiğine yönelik eleştirilerine yanıt veren Yıldız, belediye yönetimini sorumluluktan kaçmakla ve projeleri tamamlayamamakla suçladı. Yıldız, "Kendi görev alanınızdaki işleri ne zaman bitireceksiniz?" sorusuyla yerel yönetime yüklendi.

"Belediye tüm umudunu hükümete bağlamış durumda"

İzmir’in kronikleşen ulaşım problemlerine değinen Hakan Yıldız, Büyükşehir Belediyesi’nin çözüm üretmek yerine topu sürekli merkezi hükümete attığını savundu. Şehir içi trafiği rahatlatmanın öncelikli olarak yerel yönetimin görevi olduğunu hatırlatan Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon eksikliği yaşadığını iddia etti. Yıldız, "Kent içi ulaşımı koordine etmekle yükümlü olanlar, bugün gelinen noktada tüm umudunu hükümetin yatırımlarına bağlamış durumda. Biz İzmir için devasa projeleri bir bir hayata geçirirken, belediyenin elindeki işleri sürüncemede bırakması kabul edilemez" dedi.

Proje karşılaştırması: "Konak 4 yılda bitti, Onat 9 yıldır bekliyor"

AK Parti döneminde İzmir’e kazandırılan yatırımları hatırlatan Yıldız, belediyenin performansını somut örneklerle eleştirdi. Konak Tüneli’nin her türlü engelleme girişimine rağmen rekor sürede tamamlandığına dikkat çeken Yıldız, Büyükşehir Belediyesi’nin Onat Tüneli performansını şu sözlerle eleştirdi: "Biz Konak Tüneli’ni 4 yıl gibi kısa bir sürede İzmirli hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Siz ise 9 yıl önce başladığınız Onat Tüneli’ni hâlâ nihayete erdiremediniz. Mürselpaşa battı-çıktısı için geçen dönem verilen sözler nerede? Bir yaya üst geçidini dahi bitirmekte zorlanan bir yönetim anlayışının, bizim Türkiye Yüzyılı vizyonumuza yetişmesini beklemek hayalden öteye geçmez."

İkinci çevre yolu İçin dev yatırım müjdesi

İzmir’in trafik yükünü hafifletecek olan İkinci Çevre Yolu projesine dair teknik detayları da paylaşan Yıldız, projenin İzmir tarihinin en büyük ulaşım hamlelerinden biri olacağını vurguladı. 41 kilometre uzunluğunda ve 37,5 metre genişliğinde planlanan dev projenin; 10 farklı kavşak, 86 viyadük ve köprü ile toplamda yaklaşık 16 bin metreyi bulan 12 tünelden oluşacağını belirtti. Teknik çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Yıldız, AK Parti’nin verdiği her sözün arkasında olduğunu ve bu devasa yatırımın şehre kazandırılacağını dile getirdi.

"AK Parti başlar ve bitirir, CHP başlar ve bırakır"

Siyasi anlayış farkına vurgu yapan Yıldız, İzmir’in ulaşım ağını ayakta tutan ana damarların AK Parti hükümetleri döneminde inşa edildiğini söyledi. İstanbul-İzmir Otoyolu ve Kuzey Ege Otoyolu gibi projelerin kenti limanlara ve turizm merkezlerine güvenle bağladığını belirten Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim çalışma prensibimiz nettir; biz bir projeye başlarız ve söz verdiğimiz tarihte bitiririz. Ancak CHP zihniyetinde işler başlar, yarım bırakılır, sonra da dönüp AK Parti’den tamamlaması beklenir. İzmir halkı kimin hizmet ürettiğini, kimin bahane ürettiğini çok iyi görüyor. Biz yeni vizyon projelerimizi hayata geçirirken, siz elinizdeki yarım kalan işleri ne zaman tamamlamayı düşünüyorsunuz?"