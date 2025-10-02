Son Mühür - Beşiktaş’tan kiralık olarak Cagliari’ye transfer edilen Semih Kılıçsoy, sınırlı süreler forma giymesine rağmen performansıyla dikkat çekti. İtalyan medyası, genç golcünün gösterdiği başarıyı övgüyle karşılarken, Cagliari’de yaşanan gelişmelerin milli oyuncu için önemli bir fırsat yarattığını belirtti.

Sakatlığı fırsata çevirebilir

Cagliari’nin tecrübeli forveti Andrea Belotti’nin sakatlanmasının ardından Semih Kılıçsoy’un sahada daha fazla şans bulması öngörülüyor. İtalyan medyasında yer alan haberlerde, "Kariyerinde bir dönüm noktası olabilir. Bu fırsatı değerlendirebilirse Cagliari için hızla kilit bir isim haline gelebilir" denildi.

Haberde genç oyuncu için şu ifadeler kullanıldı:

"Genç Türk forvet, sezona hem ligde hem de Coppa Italia'da kısa süreli maçlarla damgasını vuran bir başlangıç yaptı. Kılıçsoy, Cagliari'nin oyun tarzına kolayca uyum sağlamasını sağlayan özelliklere sahip, hızla gelişen bir forvet. Genç yaşına rağmen mükemmel forvet içgüdülerine ve ceza sahası içinde iyi bir hareket kabiliyetine sahip olduğunu kanıtladı"