Son Mühür- Devler Ligi'nin şampiyonluk adayları arasında yer alan ve bu sezon transfere 1 milyar avrodan fazla para harcayan Liverpool, Rams Park Arena'da umduğunu bulamadı.

Alanya deplasmanındaki oyunuyla taraftarlarını endişeye sevk eden Galatasaray beklentilerin aksine sahada dikkat çekici bir oyun ve Avrupa!da konuşulan bir galibiyete imza attı.

Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle güçlü rakibini 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılarda 3 puan dışında ekonomik yönden de sevindiren haberler geliyor.

Gazeteci Mehmet Özcan Galatasaray kulübünün Şampiyonlar Ligi'ndeki zaferinin kulübe getirisinin 5 milyon avroyu bulduğuna işaret etti.



Özcan,

''Liverpool zaferinin getirisi ek 5 milyon Euro oldu.

- UEFA'dan galibiyet primi olarak 2.1 milyon Euro gelecek.

- Biletlerden 100 milyon TL'ye yakın para kazanıldı. GS Store mağazaları maç günü 50 milyon TL civarında ciro yaptı.

Galatasaray, Liverpool'u yenerek bir anlamda minimum 5 milyon Euro'yu daha kasasına koydu.'' hatırlatmasında bulundu.