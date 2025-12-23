İtalya Süper Kupa finalinde Bologna ile karşı karşıya gelen Napoli, rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Suudi Arabistan’da oynanan final karşılaşması, Napoli’nin etkili oyunu ve yıldız performansıyla sonuçlandı.

Final Suudi Arabistan’da oynandı

İtalya Süper Kupa finali, Riyad’daki Al-Awwal Park’ta futbolseverlerle buluştu. Karşılaşmada Bologna karşısında oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan Napoli, mücadeleyi baştan sona üstün götürdü.

David Neres’ten final gecesine damga

Napoli’ye kupayı getiren goller, yıldız oyuncu David Neres’ten geldi. Brezilyalı futbolcu, 39 ve 57. dakikalarda fileleri havalandırarak finalin skorunu belirledi ve maçın öne çıkan ismi oldu.

Napoli’den kontrollü ve etkili oyun

Karşılaşma boyunca topa daha fazla sahip olan Napoli, savunmada hata yapmazken hücumda da net pozisyonlar üretti. Bologna’nın denge arayışına izin vermeyen İtalyan temsilcisi, ikinci golün ardından oyunu rahat bir şekilde kontrol ederek finali tamamladı.

Süper Kupa müzeye üçüncü kez gitti

Bu sonuçla birlikte Napoli, İtalya Süper Kupa’yı tarihinde üçüncü kez kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Alınan bu şampiyonluk, kulübün son yıllardaki yükselen grafiğini bir kez daha ortaya koydu.