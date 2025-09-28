Şampiyonanın finalinde sahaya çıkan İtalya ve Bulgaristan, büyük bir rekabete sahne oldu. İtalyan Milli Takımı, setlerde 25-21, 25-17, 17-25 ve 25-10’luk skorlarla rakibini 3-1 yenmeyi başardı.

Bu zaferle İtalya, turnuva tarihinde üst üste 2. kez, toplamda ise 5. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Üçüncülük Polonya’nın Oldu

Final heyecanının yanı sıra, üçüncülük maçında da önemli bir mücadele yaşandı. Polonya, rakibi Çekya’yı 3-1 mağlup ederek şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.