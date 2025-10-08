Son Mühür - İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rai1 televizyonuna verdiği demeçte, kendisi ve bazı bakanlar hakkında, İsrail’in Gazze’deki eylemlerine destek verdikleri iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) dava açılması talebiyle başvuru yapıldığını açıkladı.

Meloni ne dedi?

Meloni, “Soykırıma katılmamız gerekçesiyle benimle birlike Bakan (Guido) Crosetto, Bakan (Antonio) Tajani ve sanırım (önde gelen İtalyan savunma şirketi) Leonardo’nun Genel Müdürü Roberto Cingolani hakkında dava açılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuş. Dünyada ve tarihte buna benzer bir suçlamanın daha olduğunu sanmıyorum” dedi.

Leonardo Genel Müdürü Roberto Cingolani, daha önce şirketin Gazze Şeridi’ndeki soykırıma karıştığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Önceden ise Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu, yayımladığı raporda İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki eylemlerinin soykırım niteliğinde olduğunu belirtmişti.

Ölenlerin sayısı 66 bini aştı

Gazze yönetiminin verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 66 bini aşarken, ölenlerin büyük çoğunluğunu siviller oluşturuyor.