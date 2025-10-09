Son Mühür/ Merve Turan- Ziyaretçilere, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün kuruluş sürecinin Mustafa Kemal Atatürk’ün “Köylülerin gözleriyle görebilecekleri çalışmaları için örnek tutacakları verimli, modern, uygulamalı tarım merkezleri kurmak gereklidir.” sözünden ve Köy Enstitüleri’nin eğitim modelinden ilham alınarak hayata geçirildiği anlatıldı.

Yerel tohumlar ve coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı

Karaot Yerel Tohum Derneği Başkanı Feray Karapınar, konuklara yerel ürün çeşitlerini tanıttı. Özellikle coğrafi işaret tesciline sahip Osmancık üzümü ve uygulama alanındaki yerel tohum örnekleri büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler ayrıca seralarda yetiştirilen farklı domates türlerini de tadarak bölgedeki üretim çeşitliliğini deneyimledi.

Toprak okulu ve tohum merkezi incelendi

Grup, Toprak Okulu’nda verilen eğitimlerle ilgili bilgi aldı. Tohum Merkezi’nde ise bölgeye özgü tohum koleksiyonları incelendi. Ziyaretçiler kendi ülkelerindeki yerel tohum koruma ve üretim projeleri hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

“Efes tarlası ilham verici bir model”

Ziyaretin sonunda İsviçreli konuklar, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün modelini “ilham verici ve sürdürülebilir bir örnek” olarak değerlendirdi. Tarımda yerel üretimi destekleyen, çevreye duyarlı ve toplumsal kalkınmayı hedefleyen çalışmalardan dolayı Efes Selçuk Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.