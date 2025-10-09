Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Kent Konseyi’nin 3. Olağan Genel Kurulu geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda, kentteki sosyal, kültürel ve çevresel konular masaya yatırıldı. Önceki dönemin faaliyetleri değerlendirilirken, yeni dönem için öncelikler ve yol haritası belirlendi.

Hayvan Hakları Grubu’ndan somut talepler

Hayvan Hakları Çalışma Grubu, sokak hayvanlarının yaşam koşullarına odaklanan öneriler sundu. Barınma, beslenme ve korunma koşullarının iyileştirilmesi için belediyeye çağrıda bulunuldu. Öneriler, Bornova’da hayvan refahının artırılmasına yönelik kalıcı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Kadın Meclisi: “Eşit temsil ve istihdam”

Kadın Meclisi, yerel yönetimlerde kadın temsiliyetinin güçlendirilmesi ve kadın istihdamının artırılmasını talep etti.

Ayrıca eşitlikçi politikaların yerel yönetim stratejilerine dahil edilmesi gerektiği vurgulandı. Kadınların karar alma mekanizmalarında aktif rol üstlenmesi için özel programların hayata geçirilmesi önerildi.

Gençlik Meclisi’nden festival ve dijital merkez çağrısı

Gençlik Meclisi, Bornova’da gençlerin sosyal yaşamda daha etkin yer alması için iki önemli proje sundu: Birincisi, kent gençliğini buluşturacak “Bornova Gençlik Festivali”, ikincisi ise dijital becerilerin geliştirilmesine odaklanacak “Dijital Gençlik Merkezi” kurulması önerisiydi. Her iki proje de oy birliğiyle kabul edilerek Bornova Belediye Meclisi’ne sunulmak üzere karara bağlandı.

Engelli Hakları Grubu’ndan katılımcı proje talebi

Engelli Hakları Çalışma Grubu, belediyenin engelli dostu projelerinde her aşamada Engelli İşleri Birimi’nin görüşüne başvurulması gerektiğini belirtti.

Grup, erişilebilirlik ve kapsayıcılığın yalnızca fiziki düzenlemelerle sınırlı kalmaması gerektiğini, karar süreçlerinde de engelli bireylerin temsil edilmesinin önemini vurguladı.

Mengüş’ün raporuna tam destek

Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Dr. Doğan Baran Mengüş, konseyin bir yıllık faaliyet raporunu katılımcılarla paylaştı.

Rapor; panel, etkinlik, toplantı ve sosyal sorumluluk projelerini kapsadı. Mengüş’ün hazırladığı rapor, oy birliğiyle onaylanarak katılımcılardan tam not aldı.

“Katılımcı demokrasi için ortak akıl” vurgusu

Genel kurulun sonunda yapılan açıklamada, Bornova Kent Konseyi’nin kent yönetiminde katılımcı demokrasi ve ortak akıl ilkesiyle hareket etmeye devam edeceği belirtildi. Konseyin aldığı tüm öneriler, Bornova Belediye Meclisi’ne iletilerek somut projelere dönüştürülecek.

Bornova için yeni dönem, yeni hedefler

Bornova Kent Konseyi, yeni dönemde çevre, kadın, gençlik, hayvan ve engelli hakları alanlarında daha katılımcı, şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmayı hedefliyor.

Konseyin önümüzdeki dönemde düzenli aralıklarla kamuoyuna faaliyet raporu sunması ve vatandaş katılımını artıracak yeni platformlar oluşturması bekleniyor.