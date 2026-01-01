İsviçre polisi, Crans Montana’daki bir barda patlama meydana geldiğini açıkladı. Olay, 1 Ocak 2026 gecesi saat 01.30 sıralarında iki katlı “Le Constellation” adlı barda yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen şiddetli patlamanın ardından binada büyük çaplı yangın çıktı.

Can kayıpları doğrulandı

Valais kanton polisi sözcüsü Gaëtan Lathion, olayda can kayıplarının bulunduğunu doğruladı. Görgü tanıkları ve olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çok sayıda ağır yaralı olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor

Patlamanın kesin nedeni henüz netlik kazanmadı. Sosyal medyada ve yerel kaynaklarda yer alan iddialara göre, bar içinde düzenlenen bir konser sırasında kullanılan piroteknik malzemelerin yangını tetiklemiş olabileceği öne sürülüyor. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.