Son Mühür- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasındaki konserlerde kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle gündeme gelen Mansur Yavaş, bu kez binden fazla mevsimsel işçinin işe çıkartılması yüzünden CHP Genel Merkezi'ne şikayet edildi.

CHP Genel Merkezi önünde işlerine geri dönmek istediklerini belirten pankartlar taşıyan bir grup işçi, yaklaşan kış ayları öncesi yeniden işe dönmek istediklerini duyurdu.



Bir haftadır direniş sürüyor...



''Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait ANFA şirketinde kadro verilecek sözüyle işe alınan 1000’den fazla işçi, sözleşmelerinin bitmesinin ardından işten çıkarıldı.'' hatırlatmasında bulunan Umut-Sen'den yapılan açıklamada,

''İşten çıkarılan işçiler, bir haftadır süren direnişlerini bugün CHP Genel Merkezi önüne taşıdı.

İşçiler kendilerine verilen sözlerin tutulmasını ve kadrolu olarak işe alınmayı talep ediyor. İşçileri ekmeğinden edemezsiniz, verdiğiniz sözleri tutun.'' çağrısında bulundu.