Son Mühür - Haluk Levent, 2025 yılında Türkiye’nin en güvenilir ünlüsü unvanını kazandı.

6. kez zirvede yer aldı

MediaCat ve Ipsos tarafından hazırlanan 2025 Celebrity Güven Endeksi sonuçlarına göre, Haluk Levent Türkiye’nin en güvenilir ünlüsü seçildi. Altı yıldır zirvedeki yerini koruyan Levent, üst üste elde ettiği bu sonuçlarla güven endeksinde rekor kırdı. 2017 yılında ünlülerin ürün ve hizmet tavsiyelerine duyulan güven yüzde 28,8 iken, bu oran 2025'te yüzde 39,3'e yükseldi. Genel güvenilirlik oranı ise yüzde 31,2’den yüzde 40,3’e çıktı. Araştırma ayrıca, sosyal medyada sessiz kalan ünlülerin kamuoyundaki güven düzeyinin düştüğünü ortaya koydu.

Kenan İmirzalıoğlu, Müge Anlı ve Tarkan...

İlk 20’de yer alan 15 ünlünün ortalama 5 puanlık düşüş yaşamasına rağmen listenin zirvesi değişmedi. 12 ilde 1000 kişiyle yapılan çevrimiçi araştırmaya göre Haluk Levent yine ilk sırada yer aldı. Onu ikinci sırada Kenan İmirzalıoğlu, üçüncü sırada ise Müge Anlı takip etti. Listede ayrıca Şener Şen, Ali Sunal, Murat Yıldırım, Tarkan, Haluk Bilginer, Tolga Çevik, Beyazıt Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, İlker Ayrık ve Demet Evgar da yer aldı.

Listede başka hangi isimler var

Bu yıl “Güller ve Günahlar” dizisiyle ekranlara dönüş yapmaya hazırlanan Murat Yıldırım, ilk kez listeye girerek 7. sırada yer aldı. Tarkan ise 13. sıradan 8. sıraya çıkarak güven endeksinde puan kaybetmeyen tek isim oldu.