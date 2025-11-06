Son Mühür- İktidarın iki ortağı arasında çatlak olduğuna dair iddialar önce MHP lideri Devlet Bahçeli ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarla net bir dille yalanlanmıştı.

Ancak liderler düzeyindeki birliktelik, Cumhur İttifakı'nın medya ayağında yaşanan derin çatlağı önlemeye yetmemiş gözüküyor.

Daha önce Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetimini hedef alan manşetleriyle dikkati çeken AK Parti'ye yakın Yeni Şafak gazetesi, ''Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'' üyelerinin İmralı'ya ziyaret planına tepki gösteren bir manşetle dikkat çekmişti.



Bin 100 kişilik ankete göre...



''Komisyon İmralı'ya gitmesin'' manşetiyle çıkan Yeni Şafak, ''Bin 100 kişilik bir ankete katılanların yüzde 75'inin komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine karşı görüş bildirdiğini'' öne sürmüştü.



Önce ekonomi şimdi de terörsüz Türkiye...



Terörsüz Türkiye sürecinin fitilini ateşleyen MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi bugünkü sayısında Yeni Şafak'ın İmralı haberini hedef aldı.

''Derdiniz ne sizin?'' manşetiyle çıkan gazetede Yeni Şafak'ın AK Parti'yi ekonomi üzerinden vurmasının ardından şimdi de terörsüz Türkiye sürecini baltalamaya çalıştığını öne sürdü.

