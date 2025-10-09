Son Mühür - Trendyol Süper Lig’de 8 haftalık süreç tamamlanırken liderlik Galatasaray’ın oldu. Sarı-kırmızılı takım, 22 puan toplayarak en yakın rakibi Trabzonspor’un 5 puan önünde yer alıyor.

Şampiyonluk tahminleri açıklandı

Futbol veri platformu Euro Club Index, Süper Lig’in geri kalan haftalarına dair şampiyonluk tahminlerini açıkladı. Analize göre takımların sezon sonunda alması beklenen puanlar ve muhtemel sıralamaları da paylaşıldı. Buna göre, 22 puanla lider durumda bulunan Galatasaray’ın şampiyonluk olasılığı yüzde 83,4 olarak belirtilirken, 16 puandaki Fenerbahçe için bu oran yüzde 15 oldu. Beşiktaş’ın şampiyonluk ihtimali yüzde 0,9 olarak açıklanırken, 17 puanlı Trabzonspor’un şansı ise yüzde 0,5 olarak gösterildi.