Son Mühür - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Premier Lig’in güçlü takımı Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesinde, teknik direktör Okan Buruk da takımın maç planını oluşturdu.

Okan Buruk, Liverpool karşısındaki planını belirledi. Tecrübeli teknik adam, orta sahayı kalabalık tutarak sahaya beşli bir orta saha dizilişiyle çıkmayı hedefliyor. Galatasaray, orta sahada üstünlük kurmayı amaçlarken, İngiliz ekibini hızlı geçiş hücumlarıyla etkisiz hale getirmeye çalışacak. Buruk, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün’ü kanatlarda görevlendirerek hızlı ataklarla Liverpool kalesinde gol arayacak.

Dev maç bu akşam

Galatasaray ile Liverpool, 30 Eylül Salı (bu akşam) saat 22:00'de RAMS Park Stadyumu'nda mücadele edecek.