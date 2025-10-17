Fenerbahçe Kulübü, yeni yapılanma süreci doğrultusunda futbol A takımı scout ekibiyle ilişkisini sonlandırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, scout ekibinde görev yapan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı. Yönetimdeki değişikliğin ardından kulüpte yeniden yapılanma süreci sürüyor. Sadettin Saran’ın başkanlığa gelmesiyle birlikte, Fenerbahçe Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve A Takım diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile de yollarını ayırdı. Ayrıca futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı bırakılmıştı.