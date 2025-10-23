Son Mühür - Uzun zamandır beklenen 5G ihalesi geçtiğimiz hafta sona erdi ve ihalede yer alan 11 frekans paketi Turkcell, Türk Telekom ile Vodafone arasında paylaştırıldı. Üç operatörün toplamda ödeyeceği tutar 3 milyar 535 milyon dolar olarak belirlendi.

Kritik tarih: 1 Nisan

Tüm vatandaşların 1 Nisan 2026 tarihinde kullanmaya başlayacağı 5G hizmetinin maliyetiyle ilgili Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, 1 Nisan 2026’da başlayacak 5G hizmetiyle birlikte operatörlerin tarifelerinde ve paketlerinde fiyat artışına gideceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu: "5G'de tarife fiyatları biraz daha yukarıda olacaktır. Niye? Üç operatör 3 milyar 535 milyon dolar ödeyecek, bu ciddi bir para. '4.5G hızıyla ben idare ederim' diyen makul faturasıyla devam edecek. Fazla hız isteyen de onun maliyetine elbette katlanacak."