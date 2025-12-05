Satılık ev fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının yanı sıra kiralık dairelerin de tek bir kişi için erişilemez hale gelmesi, konutların boş kalmasına yol açtı. Haziran ayında yurt genelinde kiralık daire sayısı 141 bin 497 iken, Aralık ayı başında bu sayı 197 bin 762’ye yükseldi.

Sektör temsilcileri, kiralardaki bu artışın mevsimsel bir durum olduğunu belirterek, fiyatların düşebilmesi için kiralık konut arzının daha da artması gerektiğini ifade etti:

"Taşınma mevsiminde değiliz, bu sebeple mevsimsel olarak kiralık arzında bir artış var. Bu arz artışı, dönemsel olarak kiralardaki yükselişi frenleyebilir. Ancak kayda değer bir düşüş için konut arzının daha fazla artması gerekiyor"