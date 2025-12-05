Son Mühür - Milyonlarca çalışan ve ailesi, 2026 yılı için belirlenmesi beklenen yeni asgari ücret açıklamasını merakla bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki cuma günü toplanarak yeni ücreti belirleyecek.
Asgari ücretle yarışıyor
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin verilerine göre kasım ayında ilan edilen konutların ortalama kira bedeli 22 bin lira olarak belirlendi. Bu tutarın mevcut asgari ücretle eşit olması dikkat çekti.
İşte, kiraların en düşük oldu 15 ilimiz
- Hakkâri: 12 bin 250 TL
-Aksaray: 12 bin 500 TL
-Muş: 12 bin 500 TL
-Kars: 13 bin TL
-Yozgat: 13 bin TL
-Isparta: 13 bin TL
-Burdur: 13 bin 500 TL
-Bayburt: 13 bin 500 TL
-Mardin: 14 bin TL
-Düzce: 14 bin TL
-Gümüşhane: 14 bin TL
-Siirt: 14 bin 500 TL
-Bitlis: 14 bin 500 TL
-Elâzığ: 14 bin 500 TL
-Şırnak: 15 bin TL
197 bin 762'ye yükseldi
Satılık ev fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının yanı sıra kiralık dairelerin de tek bir kişi için erişilemez hale gelmesi, konutların boş kalmasına yol açtı. Haziran ayında yurt genelinde kiralık daire sayısı 141 bin 497 iken, Aralık ayı başında bu sayı 197 bin 762’ye yükseldi.
Sektör temsilcileri, kiralardaki bu artışın mevsimsel bir durum olduğunu belirterek, fiyatların düşebilmesi için kiralık konut arzının daha da artması gerektiğini ifade etti:
"Taşınma mevsiminde değiliz, bu sebeple mevsimsel olarak kiralık arzında bir artış var. Bu arz artışı, dönemsel olarak kiralardaki yükselişi frenleyebilir. Ancak kayda değer bir düşüş için konut arzının daha fazla artması gerekiyor"