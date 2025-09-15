Son Mühür - Milyonlarca kişinin gündeminde yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ve ikinci emeklilikle ilgili tartışmalar sürüyor.

Konuyla ilgili masada bulunan başlıca detaylar ise şöyle:

Çalışan katılım payı

Mevcut Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) çalışanların maaşından yüzde 3 kesinti yapılıyor. Yeni modelde bu oran sabit kalacak ancak maaşın yüzde 6’sının sistemde birikmesi amaçlanıyor. Yüzde 3: Çalışan

Yüzde 2: İşveren

Yüzde 1: Devlet katkısı Kıdem tazminatı güvencesi Kıdem tazminatına herhangi bir müdahale yapılmayacak. Sistemden çıkış hakkı Mevcut OKS’de yer alan kolay sistemden çıkış hakkı kaldırılacak. Çalışanlar, ikinci emeklilikten yalnızca emeklilik şartlarını sağladıklarında yararlanabilecek. Kısmi çekim imkanı Afet, eğitim, konut alımı, askerlik gibi özel durumlar için sistemden kısmi para çekme hakkı tanınabilir. Fon yönetimi Çalışanlar, birikimlerini hangi fonda değerlendireceklerini BES’te olduğu gibi kendileri belirleyecek.