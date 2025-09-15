Son Mühür - Milyonlarca kişinin gündeminde yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ve ikinci emeklilikle ilgili tartışmalar sürüyor.
Konuyla ilgili masada bulunan başlıca detaylar ise şöyle:
Çalışan katılım payı
Mevcut Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) çalışanların maaşından yüzde 3 kesinti yapılıyor. Yeni modelde bu oran sabit kalacak ancak maaşın yüzde 6’sının sistemde birikmesi amaçlanıyor.
- Yüzde 3: Çalışan
- Yüzde 2: İşveren
- Yüzde 1: Devlet katkısı
Kıdem tazminatı güvencesi
Kıdem tazminatına herhangi bir müdahale yapılmayacak.
Sistemden çıkış hakkı
Mevcut OKS’de yer alan kolay sistemden çıkış hakkı kaldırılacak. Çalışanlar, ikinci emeklilikten yalnızca emeklilik şartlarını sağladıklarında yararlanabilecek.
Kısmi çekim imkanı
Afet, eğitim, konut alımı, askerlik gibi özel durumlar için sistemden kısmi para çekme hakkı tanınabilir.
Fon yönetimi
Çalışanlar, birikimlerini hangi fonda değerlendireceklerini BES’te olduğu gibi kendileri belirleyecek.