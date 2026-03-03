İran, İsrail’in merkezi bölgelerini hedef alan yeni bir hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv ve çevresinde şiddetli patlamalar yaşanırken, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Başkentte patlama sesleri

Saldırının ardından Tel Aviv genelinde art arda patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilirken, bazı füzelerin kent merkezine yakın noktalara isabet ettiği öne sürüldü.

Yetkililer, saldırının özellikle merkezi bölgeleri hedef aldığını ve güvenlik güçlerinin alarm durumuna geçtiğini açıkladı.

Sağlık ekipleri seferber edildi

İsrailli sağlık yetkilileri, saldırılarda 12 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, çok sayıda ambulans ve acil müdahale ekibi bölgeye sevk edildi.

Hastanelerde acil servislerin teyakkuz halinde olduğu, yaralıların durumuna ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi.

Hasar tespiti sürüyor

Saldırının yol açtığı maddi hasarın boyutuna ilişkin incelemeler devam ediyor. İlk görüntülerde bazı konutlarda ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldiği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamaların ardından oluşan yıkım dikkat çekerken, güvenlik birimleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

Son saldırı, İran ile İsrail arasındaki gerilimin yeni bir aşamaya taşındığı şeklinde yorumlandı. Uzmanlar, karşılıklı hamlelerin bölgesel güvenlik dengeleri üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğini belirtiyor.