Son Mühür- Avrupa Komisyonu, Google’ın hem web yayıncılarının içeriklerini hem de YouTube’a yüklenen videoları, üretken yapay zeka modellerini geliştirmek amacıyla kullanıp kullanmadığını incelemek üzere resmi bir antitröst süreci başlattı.

Komisyon, bu süreçte Google’ın içerik üreticilerine haksız şartlar uyguladığı, rakip yapay zeka geliştiricilerini ise dezavantajlı bir konuma ittiği yönündeki iddiaları masaya yatıracak.

“Yayıncıların içeriği tazminatsız kullanıldı” iddiası

Soruşturmanın en kritik noktalarından biri, Google’ın arama sonuçlarında yapay zeka tabanlı hizmetler oluştururken web yayıncılarının içeriklerini tazminat ödemeden kullanıp kullanmadığı olacak.

Komisyon, Google’ın yayıncılara kullanım hakkını reddetme fırsatı tanımadığı, içeriklerine erişerek kendi yapay zeka modellerini güçlendirdiği şüphesi üzerinde duruyor.

YouTube içeriklerinin yapay zeka eğitiminde kullanıldığı iddiası

Değerlendirilen bir diğer başlık, Google’ın üretken yapay zeka modellerini eğitirken YouTube içeriklerinden yararlanmış olabileceği.

Komisyon, YouTube’a video yükleyen içerik üreticilerinin verilerinin farklı amaçlarla kullanılmasına yönelik olarak Google’a geniş kapsamlı izin verme yükümlülüğü bulunduğunu hatırlattı.

Olası ihlal: Hakim durumun kötüye kullanılması

Soruşturmanın sonunda bu uygulamaların doğrulanması halinde, Google’ın davranışları AB Rekabet Kuralları ile Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması’nın 54. Maddesini ihlal etmiş sayılacak.

Bu madde, piyasada hakim konuma sahip şirketlerin gücünü kötüye kullanmasını yasaklıyor. Google aleyhine sonuç çıkması durumunda şirket ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.