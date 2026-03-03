Uzmanlar Meclisi’nin Kum kentinde bulunan binası saldırıda vuruldu. İran’da dini lideri seçmekle görevli olan kurulun Resalat Meydanı’ndaki binasının hedef alındığı bildirildi.

Saldırı Kum kentinde gerçekleşti

İran’ın dini merkezlerinden biri olarak bilinen Kum’daki Resalat Meydanı’nda bulunan Uzmanlar Meclisi binasına yönelik saldırı, bölgede paniğe yol açtı.

Yetkililer, saldırı sırasında binanın boş olduğunu ve içeride herhangi bir görevlinin bulunmadığını açıkladı.

Çevrede hasar oluştu, yaralılar var

Saldırının etkisiyle çevredeki bazı konut ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre olay sırasında bölgede bulunan bazı vatandaşlar ile yoldan geçen kişilerin yaralandığı aktarıldı.

Yaralıların hastanelere sevk edildiği ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.