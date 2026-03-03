İran Genelkurmay Başkanlığı, İran’ın Umman’a saldırı düzenlediği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, Umman’ın “dost ve komşu” bir ülke olduğu vurgulanarak, İran’ın Umman topraklarını ya da limanlarını hedef alan herhangi bir askeri harekât gerçekleştirmediği bildirildi.

“Umman’a yönelik operasyon söz konusu değil”

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın organlarında yer alan saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, İran’ın bölgesel politikalarında komşu ülkelerle iyi ilişkileri esas aldığı belirtilerek, Umman’a karşı herhangi bir askeri adım atılmadığı kaydedildi.

Salalah Limanı ve Dofar’da İHA saldırısı

Umman’ın güneyinde bulunan Salalah Limanı ile Dofar vilayetinde insansız hava aracı (İHA) saldırıları meydana gelmişti.

Söz konusu saldırılarda can kaybı yaşanmadığı açıklanmış, olayların ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Bölgesel gerilim ve bilgi kirliliği

Uzmanlar, Orta Doğu’da artan gerilim ortamında bilgi kirliliğinin de hızla yayıldığına dikkat çekiyor. İran’ın resmi yalanlaması, son günlerde bölgeye ilişkin ortaya atılan iddiaların diplomatik boyut kazandığını gösteriyor.