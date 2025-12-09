Son Mühür- İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, 4 Aralık 2025 tarihli kararıyla Armut.com’un erişime kapatılmasına hükmetmişti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan başvurunun, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında değerlendirildiği ve platformun erişime engellendiği belirtilmişti.

Engelleme, 8 Aralık akşamı saat 20.13 itibarıyla uygulanmış ve kullanıcılar siteye ulaşamamıştı.

Erişim engeli kararına itiraz edildi

Erişim engelinin ardından Armut.com yönetimi, kararın gerekçesine ulaştıklarını duyurdu. Şirket, platformda bulunan ambulans servisi kategorisine yönelik bir şikâyetin, tüm siteye erişimin durdurulmasına neden olduğunu belirtti.

Şirket açıklamasında şu değerlendirmelere yer verildi:

“Armut.com bünyesinde 8.000’in üzerinde servis bulunmaktadır. Bu servislerden sadece biriyle ilgili şikâyet nedeniyle tüm platformun kapatılması, yaklaşık 2 milyon hizmet verenin gelirini ve milyonlarca kullanıcının hizmete erişimini olumsuz etkilemiştir.”

Armut.com’un avukatları, sabah saatlerinde mahkemeye itiraz başvurusunda bulunarak erişim engelinin yarattığı etkileri paylaştı.

Mahkeme ek kararla engeli kaldırdı

Yapılan itiraz üzerine İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, 9 Aralık 2025 tarihli ek kararla erişim engelinin kaldırılmasına hükmetti. Armut.com, kararın BTK tarafından uygulanmasının birkaç saat sürebileceği bilgisini paylaştı.

“Yasalara uygun şekilde hizmet veriyoruz”

Armut tarafından yapılan açıklamada, şirketin 14 ülkede faaliyet gösteren bir teknoloji girişimi olduğuna dikkat çekildi. Platformun, hizmet verenlerle kullanıcıları bir araya getirerek Türkiye’nin dijital ekonomisine önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

Şirket açıklaması şöyle devam etti:

“Armut.com, müşteri memnuniyetini ve hizmet verenlerin işlerini büyütme hedefini merkeze alarak faaliyetlerini her zaman ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde sürdürmektedir. Bu süreçte bize destek veren tüm hizmet verenlere ve kullanıcılara teşekkür ederiz.”

Armut.com yeniden erişime açıldı

Mahkemenin erişim engelini kaldırmasıyla birlikte Armut.com’a erişim yeniden sağlanmaya başladı. BTK’nın teknik süreçleri tamamlamasının ardından sitenin tüm kullanıcılar tarafından sorunsuz şekilde erişilebilir olması bekleniyor.