Son Mühür - ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) kamuoyuna açtığı Epstein dosyaları, küresel elitler ile Jeffrey Epstein arasındaki ilişkileri yeniden gündeme taşırken, belgeler arasındaki bir e-posta dikkat çekici ve sarsıcı bir ifadeyi ortaya koydu.

EFTA01157206 numaralı resmi belgede yer alan yazışmada, bir mesajda şu cümle açık şekilde yer alıyor:

“I’ve been thinking a lot about that question that you asked Bill Gates: ‘how do we get rid of poor people as a whole’.”

(“Bill Gates’e sorduğun ‘yoksulları bir bütün olarak nasıl ortadan kaldırırız’ sorusu üzerine çok düşündüm.”)

Bu ifade, Jeffrey Epstein bağlantılı e-posta trafiği içinde, tarih ve gönderim bilgileriyle birlikte DOJ arşivine girmiş durumda.

Belge resmi, ifade açık

Söz konusu e-postada:

• Tarih: Şubat 2011

• Gönderim notu: “Sent via BlackBerry from T-Mobile”

• Yazışma zinciri: Epstein’in özel Gmail hesabı üzerinden yürütülüyor

Belgede ifade örtülü değil, yoruma açık bir metafor değil, doğrudan alıntı biçiminde yer alıyor.

Küresel tartışma yeniden alevleniyor

Uzun yıllardır küresel sağlık, nüfus politikaları ve elit ağlarla ilişkileri tartışılan Bill Gates, Epstein dosyalarında adının bu içerikle anılmasıyla birlikte yeniden küresel kamuoyunun odağına yerleşti.

Dosya, Gates’in bu ifadeyi hangi ortamda kullandığına dair ek bir açıklama içermese de, ABD Adalet Bakanlığı arşivinde bu cümlenin birebir yer alması, tartışmayı iddia boyutunun ötesine taşıyor.