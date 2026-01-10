Son Mühür - Galatasaray ile Fenerbahçe’nin Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, fırtına uyarısı nedeniyle 18.45’e alındı. Karşılaşma öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak İstanbul Valiliği tarafından ulaşımda çeşitli önlemler alındı. Kapatılacak duraklar ile sefer düzenlemelerine ilişkin bilgiler, Marmaray ve Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

Hangi duraklar kapalı?

Metro İstanbul’un duyurusuna göre, M9 Ataköy–Olimpiyat Metro Hattı 10 Ocak Cumartesi günü saat 15.00 ile 00.00 arasında sefer yapmayacak. Bu zaman diliminde Ataköy ile Ziya Gökalp istasyonları arasındaki ulaşım İETT otobüsleriyle sağlanacak. Taraftarlar stada nasıl gidecek? Galatasaray Buluşma noktası olarak M3 Bakırköy–Kayaşehir Metro Hattı üzerindeki İkitelli Sanayi İstasyonu belirlendi. Bilet kontrollerinin tamamlanmasının ardından taraftarlar, M9 İkitelli Sanayi İstasyonu’na yönlendirilerek ekspres seferlerle Olimpiyat Stadı’na taşınacak. Fenerbahçe Buluşma noktaları, M9 Ataköy–Olimpiyat Metro Hattı üzerindeki Ataköy ve Yenibosna istasyonları olarak belirlendi. Bilet kontrollerinin ardından, taraftarlar ekspres seferlerle doğrudan Olimpiyat Stadı’na ulaştırılacak. Ek seferler koyuldu İETT, bölgede halihazırda yapılan 304 sefere ilave olarak 250 ek seferin planlandığını duyurdu. Bunun yanı sıra metrobüs hattında da gün boyunca 200 ilave seferin hizmet vereceği belirtildi. Marmaray'da hangi duraklar kapalı? Marmaray Zeytinburnu ve Kazlıçeşme istasyonları

Sirkeci–Kazlıçeşme yüzeysel hattında Kazlıçeşme ve Yedikule istasyonları