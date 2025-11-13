Olay, saat 22.00 civarında Yahya Kemal Beyatlı Mahallesi Güler Sokak’taki 6 katlı binanın 2. katında gerçekleşti. Doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama sonucunda dairenin duvarı yıkıldı ve içeride yangın çıktı.

Patlamayla etrafa saçılan beton parçaları, çevredeki araçlara zarar verdi. 1 kişinin yaralandığı patlamanın etkileri, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Dairenin bir duvarı koparak aşağıya düşerken, binada ve çevredeki camlar kırıldı. İki otomobilde meydana gelen hasar da gün yüzüne çıktı. Binanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken, polis bina önündeki nöbetini sürdürüyor.