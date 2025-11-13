Son Mühür - TOKİ sosyal konut başvurusunda bulunanların en çok merak ettiği konulardan biri de başvuru ücreti iadesi oldu.

TOKİ 500 Bin Konut başvuru ücreti iadesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen “500 bin sosyal konut” kampanyasına başvuran ve kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı 5.000 TL’lik ön başvuru bedelinin tamamen iade edileceği duyuruldu. Kurada ismi çıkmayan başvuru sahipleri için iade süreci, ilgili projenin kura çekiminin tamamlanmasının ardından başlatılıyor ve anlaşmalı bankalara iletilen iade listeleriyle işlemler genellikle 5 iş günü ile 1 hafta içinde başlıyor. İade hakkı sadece konut sahibi olamayanlara değil, başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlara da tanınıyor. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazi vatandaşlar gibi muafiyet kapsamındaki adaylar başvuru bedelinden muaf tutulurken, diğer tüm katılımcıların 5.000 TL ödeme yapması gerekiyor. İade işlemlerinin yapılacağı banka kanallarında başvuru sırasında verilen IBAN bilgilerinin başvuru sahibine ait olması şart. Ayrıca, iade edilen tutarda herhangi bir kesinti yapılmıyor; yatırılan bedel eksiksiz geri ödeniyor. Başvuru sahiplerinin ödemeyi yaptıkları banka şubesi, internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden iade takibini yapmaları tavsiye ediliyor.

TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yapılacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine yapılan başvurularda, kurada hak sahibi olamayan veya başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı 5.000 TL’lik başvuru ücreti, projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra iade edilmeye başlanıyor. İade süreciyle ilgili bilgiler şöyle:

İlgili projenin son kura çekimi tamamlandıktan sonra, genellikle 5 iş günü ile 1 hafta içinde iade işlemleri başlatılır.

Başvuru ücreti olan 5.000 TL, herhangi bir kesinti yapılmadan tamamen geri ödenir.

Para iadesi, başvurunun yapıldığı yetkili banka (çoğunlukla Ziraat Bankası veya Halkbank) üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru sahipleri, kura çekiminin ardından bankanın herhangi bir şubesine giderek ya da mobil/internet bankacılığı üzerinden iade talebinde bulunabilir. Başvuru ücreti bir hesaptan yatırılmışsa, banka tutarı doğrudan o hesaba iade edebilir.