Hatay’ın Hassa ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci kaza, bölge halkını yasa boğdu. Akbez Mahallesi sınırları içerisinde yer alan boş bir arazide arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Suriye uyruklu bir çocuk, bölgedeki yoğun yağışlar neticesinde suyla dolan yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki bir çukura düştü. Kimliği henüz belirlenemeyen talihsiz çocuğun, oyun oynadığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu su birikintisine kapıldığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahaleleri, küçük çocuğu hayata döndürmeye yetmedi.

Vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

Oyun esnasında arkadaşlarının gözü önünde suya gömülen çocuğu fark eden çevredeki vatandaşlar, büyük bir panikle yardıma koştu. Hiç tereddüt etmeden su dolu çukura giren duyarlı mahalle sakinleri, çocuğu sudan çıkarmayı başardı. Vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın üzerine, olay yerine kısa sürede tam teşekküllü sağlık ekipleri ve jandarma kuvvetleri yönlendirildi. Ancak sağlık görevlilerinin olay yerinde gerçekleştirdiği tüm kontrollerde, küçük çocuğun yaşamını yitirdiği acı bir şekilde teyit edildi.

Kimlik tespiti ve otopsi süreci başlatıldı

Jandarma ekipleri, olayın meydana geldiği boş arazide geniş çaplı bir güvenlik kordonu oluşturarak teknik incelemelerde bulundu. İlk bulguların ardından, kimlik bilgileri henüz netleşmeyen çocuğun cansız bedeni, savcılık talimatıyla Hatay Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Yetkililer, otopsi işlemleri ve yürütülen titiz soruşturma neticesinde hayatını kaybeden çocuğun kimlik bilgilerine ulaşılacağını bildirdi. Küçük çocuğun ailesine ulaşılması için bölgedeki kayıtlar mercek altına alınırken, jandarma birimleri kazanın yaşandığı bölgedeki ihmal iddialarını da araştırıyor.

Güvenlik birimleri soruşturmayı derinleştiriyor

Akbez Mahallesi'nde infiale yol açan olayın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.



