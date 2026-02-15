Türk Deniz Kuvvetleri’nin seçkin birliklerinden biri olan Aydın sınıfı mayın avlama gemisi TCG Anamur (M-269), uluslararası bir görev için rotasını komşu sulara çevirdi. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 bünyesindeki sorumlulukları kapsamında Yunanistan’a giden askeri gemi, Pire Limanı’na demirledi. Türk donanmasının teknolojik kapasitesini uluslararası arenada temsil eden geminin bu ziyareti, hem askeri iş birliği hem de tarihi bir vefa buluşması açısından büyük önem taşıyor.

Pire Türk Şehitliği’nde duygusal anlar

Pire Limanı’na varışın ardından TCG Anamur Komutanı Deniz Binbaşı Alper Pabuççu ve beraberindeki askeri heyet, bölgedeki Türk Şehitliği’ni ziyaret ederek anlamlı bir törene imza attı. Atina Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Doktor Deniz Kıdemli Albay Ünsal Başak ile Kara Ataşesi Yarbay Ahmet Gökhan Bağlama’nın da katıldığı merasimde, kahraman şehitlerimiz bir kez daha rahmetle anıldı. Balkan Savaşları’ndan İstiklal Harbi’ne kadar farklı dönemlerde esir düşerek Atina’da şehadet mertebesine erişen askerlerin anısına düzenlenen törende, İstiklal Marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve kabirlere karanfiller bırakıldı.

Diplomatik ziyaret ve gemi anı defteri

Askeri programın devamında, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik, TCG Anamur’u ziyaret ederek teknik imkanlar hakkında bilgi aldı. Birinci Müsteşar Şahika Deniz Hançer’in de hazır bulunduğu ziyarette, Gemi Komutanı Pabuççu misafirlerini askeri törenle karşıladı. Büyükelçi Erciyes ve Başkonsolos Civelik, geminin şeref defterini imzalayarak, personelin NATO çatısı altında yürüttüğü başarılı görevlerden duydukları gururu ifade ettiler.

Donanmanın en değerli parçalarından: TCG Anamur’un özellikleri

2005-2008 yılları arasında Türk donanmasına katılan altı adet Aydın sınıfı gemiden biri olan TCG Anamur, sahip olduğu teknik kabiliyetlerle NATO’nun en modern birimleri arasında gösteriliyor. Alman tasarımıyla İstanbul Tersanesi’nde yerli işçilikle inşa edilen gemi, manyetik sensörlü mayınlara karşı koruma sağlaması amacıyla kullanılan özel manyetik olmayan çelik yapısı nedeniyle, metrekaresi en maliyetli askeri araçlardan biri olarak biliniyor. 360 derece dönebilme yeteneği sayesinde dar alanlarda ve mayın hatları arasında yüksek manevra kabiliyeti sergileyen gemi, sofistike sonar sistemleriyle 600 metre mesafeden tehditleri tespit edip imha edebiliyor.

Yüzyıllık vefa: Pire Türk Şehitliği’nin tarihçesi

Ziyaretin en anlamlı durağı olan Pire Türk Şehitliği, tarihsel derinliğiyle dikkat çekiyor. İlk olarak 1859 yılında bir Müslüman mezarlığı olarak tesis edilen alan, 1890 yılında Pire Belediyesi tarafından resmi olarak Osmanlı Devleti’ne tahsis edildi. Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal savaşları sırasında Atina’ya esir olarak götürülen ve orada yaşamını yitiren askerlerin defnedilmesiyle şehitlik statüsü kazanan bu kutsal toprak, bugün Atina’daki Türk varlığının ve milli mücadelenin yurtdışındaki en önemli hatıralarından biri olarak korunuyor.



