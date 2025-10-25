Son Mühür - TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “casusluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, dün akşam kanala kayyum atandı. Yanardağ’ın gözaltı süresi 24 saat uzatılırken, kayyumdan ilk hamle geldi. Atama sonrası TELE1’in YouTube kanalında son bir ay içindeki videoların silinmeye başlaması dikkat çekti.

Neler yaşandı?

TELE1 yöneticisi Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu ve seçim kampanyası direktörü Necati Özkan hakkında “casusluk” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Dün sabah, TELE1’e canlı yayın sırasında polis baskını düzenlendi ve Yanardağ’ın kanaldaki odası arandı. Merdan Yanardağ ise evinde gözaltına alındı. Akşam saatlerinde kanala kayyum atıldı. Yanardağ’ın gözaltı süresi 24 saat uzatıldı; bu bilgi, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda duyuruldu.