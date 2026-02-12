NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, ittifak içinde “zihniyet değişimi” yaşandığını belirtti. Rutte, savunma harcamalarının artırıldığını ve Ukrayna’ya desteğin süreceğini vurguladı.

“NATO’da gerçek bir zihniyet değişimi var”

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından Belçika’nın başkenti Brüksel’de basın mensuplarının karşısına çıkan Mark Rutte, görüşmelerin NATO’nun caydırıcılığını ve savunma kapasitesini güçlendirmeye odaklandığını söyledi.

Rutte, geçtiğimiz yıl Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi’nde müttefiklerin gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5’ini savunmaya ayırma taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı. Bu hedef doğrultusunda somut adımlar atıldığını belirten Rutte, ittifak içinde güçlü bir Avrupa savunması vizyonunun şekillendiğini ifade etti.

Savunma harcamalarında erken hedefe ulaşan ülkeler

Genel Sekreter, bazı müttefiklerin yatırım hedeflerine planlanandan önce ulaştığını ya da bu seviyeyi aştığını dile getirdi. Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’nın hedefleri erkenden yakaladığını belirten Rutte, Almanya’nın ise savunma yatırımlarını son yıllara kıyasla iki katına çıkarma yolunda ilerlediğini söyledi.

Rutte, güvenlik ortamındaki aciliyetin ülkeler tarafından net biçimde anlaşıldığını ve bütçelerin buna göre yeniden şekillendirildiğini kaydetti.

“Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceğiz”

Rutte, NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya desteğinin sürdüğünü belirtti. Ukrayna’nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) girişimi sayesinde, Amerikan silah sistemlerinin Avrupalı müttefiklerin finansman desteğiyle tedarik edildiğini vurguladı.

Geçtiğimiz hafta Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğünü aktaran Rutte, “NATO Ukrayna’nın yanındadır. Güvenliğimiz birbirine bağlı. Bu savaşın adil ve kalıcı bir şekilde sona ermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ABD, NATO’ya sağlam biçimde bağlı”

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in toplantıya katılmamasına ilişkin soruya da yanıt veren Rutte, ABD’nin Hint-Pasifik bölgesine daha fazla odaklanmasına rağmen NATO’ya güçlü şekilde bağlı olduğunu söyledi.

ABD’nin kendi güvenliği açısından da Avrupa’daki güçlü NATO varlığına ihtiyaç duyduğunu belirten Rutte, “Bugün gördüğümüz tablo, ABD’nin NATO’ya tamamen demirlenmiş olduğu bir tablo” dedi.

“ABD ekipmanı akışı sürecek”

PURL girişimi kapsamında finansman sıkıntısı yaşanıp yaşanmadığı sorusuna yanıt veren Rutte, Ukrayna’ya ABD ekipmanı akışının devam edeceğinden emin olduğunu söyledi. Gerekli finansmanın sağlanacağını belirten Rutte, kaynağın hangi kalemden karşılanacağının detayına girmedi.

NATO içinde kriz endişesi yok

ABD’nin Grönland’a ilişkin açıklamalarının ardından ittifak içinde kriz yaşanıp yaşanmadığı yönündeki soruya Rutte, NATO’nun özgür medyaya sahip demokrasilerden oluştuğunu ve görüş ayrılıklarının doğal olduğunu belirtti. Bu durumun ittifakın gücünü zayıflatmadığını ifade etti.

Bosna Hersek ve “daha Avrupalı NATO” vurgusu

Rutte, Bosna Hersek’te güvenlik boşluğuna izin verilmeyeceğini açıkça ifade etti. NATO’nun bölgede istikrarı koruma konusundaki kararlılığını yineledi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un “daha Avrupalı NATO” vurgusuna da katıldığını belirten Rutte, Avrupalı ülkelerin daha fazla savunma harcaması yapması ve daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Rutte, Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki transatlantik bağın süreceğini ancak Avrupa’nın NATO içinde daha güçlü bir liderlik rolü üstleneceğini ifade etti.