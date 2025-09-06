Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün önceden yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Anadolu Yakası’nın birçok noktasında yoğunlaşan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşatırken, trafikte de önemli aksamalara yol açtı.

Sabah saatlerinde işe gitmek üzere yola çıkan İstanbullular, şemsiyelerle kendilerini korumaya çalıştı. Ancak hazırlıksız yakalananlar, ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmurun etkisiyle bazı caddelerde su birikintileri oluşurken, özellikle alt geçitlerde su tahliyesi konusunda zorluklar yaşandı. Kentin bazı bölgelerinde karabulutların da etkili olduğu gözlemlendi.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ, TRAFİK YAVAŞLADI

Trafikte ise, yoğun yağış sebebiyle görüş mesafesinin düşmesi ve kayganlaşan yollarda araçların kontrollü gitmesi gerektiği için trafik yoğunluğu arttı. Sabah saatlerinde birçok ana arterde trafik yavaş ilerlerken, toplu taşıma araçlarında da gecikmeler yaşandı. Yetkililer, vatandaşları trafikte dikkatli olmaları ve mümkünse toplu taşıma kullanmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, İstanbul’da sağanak yağışın gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirtirken, yer yer gök gürültülü sağanakların da görülebileceğini duyurdu. Ayrıca ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.