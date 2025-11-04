İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sis, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırarak kenti adeta beyaza bürüdü. Kent genelinde görüş mesafesi düşerken, hem trafikte hem de deniz ulaşımında sürücüler zor anlar yaşadı.

Sabah işe gidenler sis sürpriziyle karşılaştı

Sabah saatlerinde yola çıkan İstanbullular, kentin birçok noktasında yoğun sisle karşılaştı. Özellikle Boğaz hattında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Sürücüler farlarını yakarak ilerlemek zorunda kalırken, toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşandı.

Boğaz adeta görünmez oldu

İstanbul Boğazı’nda etkisini artıran sis, gemi trafiğini de olumsuz etkiledi. Üsküdar, Beşiktaş ve Sarıyer hattında deniz üzeri neredeyse tamamen görünmez hale geldi. Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoğun sisin içinde kaybolurken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Fotoğraf tutkunları sahillere akın etti

Yoğun sis, İstanbullulara zorluk yaşatsa da manzarayı ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf tutkunları için adeta fırsata dönüştü. Üsküdar sahilinde birçok kişi, sisin içinde kaybolan köprü ve Kız Kulesi manzarasını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Ulaşımda dikkat uyarısı

Yetkililer, sürücüleri ve deniz ulaşımını kullanan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Görüş mesafesinin düşük olduğu bölgelerde hız yapılmaması, trafik işaretlerine ve uyarı levhalarına mutlaka dikkat edilmesi istendi.