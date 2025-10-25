İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan casusluk soruşturması kapsamında yarın (26 Ekim 2025) saat 11.00’de Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verecek. İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nden adliyeye getirilecek

CASUSLUK SORUŞTURMASI VE İDDİALAR

Soruşturma, İmamoğlu’nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile birlikte “casusluk” suçlamasıyla başlatıldı. Ayrıca, şüpheli Hüseyin Gün ile ilişkilendirilen bir dosya da bulunuyor

İMAMOĞLU’NUN TEPKİSİ

İmamoğlu, hakkında açılan casusluk soruşturmasına sert tepki gösterdi. Kendisinin ve partililerinin hedef alındığını belirterek, “Böyle bir iftira, yalan ve komplo şeytanın bile aklına gelmez” ifadelerini kullandı

ADLİYE ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İstanbul Adliyesi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Polis araçları ve TOMA’lar konuşlandırıldı, zırhlı araçlar bekletildi ve devriye gezerek güvenlik sağlandı