Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda dün akşam saatlerinde yol verme nedeniyle çıkan tartışma korkunç bir olaya dönüştü. İddiaya göre, motosikletli bir kadın ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle motosikletli kadın, otomobil sürücüsünün önünü kesti. Öfkelenen sürücü, aracını motosikletliye doğru sürerek, kadını kaputun üzerine aldı ve metrelerce sürükledi.

Olay anı, motosikletli kadının kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün öfkeli tavrı ve motosikletli kadını kaputun üzerinde götürmesi net şekilde görülüyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.