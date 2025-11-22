Esenyurt’ta akşam saatlerinde aracını park edip telefonla konuşmak isteyen bir taksi sürücüsü, başka bir durakta çalışan taksiciler tarafından “burası bizim, yolcu alamazsın” denilerek saldırıya uğradı. Yaşanan kavga anları mağdur taksicinin araç içi kamerasına yansıdı.

“BURASI BİZİM” DİYEREK CAMI YUMRUKLADILAR

Olay, saat 18.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi Tunç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin önüne aracını park eden taksici, başka bir semtte faaliyet gösteren taksici grubu tarafından engellendi. Sözde bölge sahipliği yapan taksiciler, sürücünün aracının camını yumruklayarak alandan uzaklaşmasını istedi.

30 DAKİKA BOYUNCA TACİZ ETTİLER

Sitenin önünü kaçak şekilde durak olarak kullandıkları belirtilen grup, mağdur sürücüye yaklaşık 30 dakika boyunca hakaret ve tehditlerde bulundu. Saldırı taksicinin polisi aramasıyla son bulurken, ekiplerin bölgeye gelmesi sonrası taraflar ayrıldı.

TAKSİCİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından darp ve tehditlere maruz kalan sürücünün karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Saldırıyı yaşayan taksici, yaşananları araç içi kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde saldırgan taksicilerin aracın önünü kestiği, camı defalarca yumrukladığı ve sürücüye hakaret ettiği net bir şekilde görülüyor.