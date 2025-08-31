İstanbul Beşiktaş’ta sabah saatlerinde temizlik görevlisi, çöp konteynerinin yanında poşet içinde bırakılmış bir bebek cesedi buldu. Üzerinde yanık ve kesik izleri bulunan bebeğin kimliği ve cinsiyeti henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak’ta meydana geldi. Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı bir temizlik personeli, rutin temizlik çalışmaları sırasında konteynerin kenarında siyah bir poşet fark etti. Poşetin içini kontrol eden görevli, içinde hareketsiz yatan bir bebek olduğunu görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemelerde bebeğin henüz yeni doğduğu, göbek kordonunun kesilmiş olduğu, vücudunda ise çeşitli yanık ve kesik izlerinin bulunduğu tespit edildi. Bebeğin cinsiyeti henüz belirlenemezken, kimliğine dair araştırmalar sürüyor.

Mahalle Esnafı Tepkili: “Bunu yapan insan olamaz”

Olayın ardından konuşan mahalle esnafı, yaşananlara büyük tepki gösterdi. "Dükkanım kapalıydı, olayı sonradan öğrendik. Gerçekten şoktayız. Çöpe bebek bırakılmış, ölü müydü canlı mıydı bilinmiyor. Ama böyle bir şeyi yapanın insan olduğuna inanmak çok zor. İnsanlık dışı bir olay" dedi.

Emniyet ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, bebeği konteynere bırakan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.