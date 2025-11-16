İstanbul’un Maltepe ilçesinde D-100 Karayolu’nda peş peşe kaza meydana geldi. Kaza anında olaya müdahale eden trafik polisi, yolu trafiğe kapattığı esnada sol şeritten gelen bir motosikletli çarptı. Kazaya yardım etmek amacıyla karşı şeritte duran motosiklete de arkadan gelen bir başka motosikletli çarparak yeni bir kazaya neden oldu.

Olay nasıl gerçekleşti?

Kazalar, perşembe günü akşam saatlerinde Maltepe’nin Altıntepe bölgesi D-100 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Öğrenilenlere göre; trafik polisleri, bölgede meydana gelen bir kaza sonrası olay yerine gelerek güvenlik tedbirleri amacıyla yolu trafiğe kapattı. Bu sırada sol şeritten hızla ilerleyen B.Ç.’nin kullandığı motosiklet, kendisine durdurmak için öne çıkan polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisi ile hem motosikletli hem de trafik polisi yaralandı. Aynı dakikada yardım etmek için bekleyen bir başka motosiklet sürücüsüne ise bir başka motosikletli çarptı. İlk kazada yaralanan motosikletli ve trafik polisi hastaneye kaldırılırken; polis memurunun hayati tehlikesi olmadığı, vücudunda bazı kırıklar olduğu ifade edildi. Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü bilgisi de aktarıldı.