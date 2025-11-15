Adana’da yaşayan 48 yaşındaki S.G., Seyhan ilçesindeki dairesini 2 milyon 300 bin liraya satmak için internet sitesine ilan verdi.

Kısa süre sonra kendisini “uzman çavuş” olarak tanıtan 31 yaşındaki İ.T., alıcı gibi davranarak S.G. ile iletişime geçti.

Ancak şüpheli, ilanı görür görmez fotoğrafları kopyalayıp aynı evi bu kez 1 milyon 900 bin liraya sosyal medya üzerinden satışa çıkardı.

Yeni alıcı tuzağa çekildi

Kopya ilana ulaşan 55 yaşındaki M.T. ise evi satın almak için şüpheliyle irtibata geçti. İ.T., Malatya’da görev yaptığını belirterek satış işlemi için babasının devreye gireceğini söyledi.

S.G. ve M.T. tapu müdürlüğünde buluştu. Bu sırada M.T., şüphelinin yönlendirdiği banka hesabına dairenin bedelini gönderdi.

"Sizi dolandırdım, hakkınızı helal edin”

Devir işlemi sırasında S.G., M.T.’den ödeme yaptığını kanıtlamasını istedi. M.T., parayı S.G.’ye değil, telefonla konuştuğu kişinin verdiği hesaba gönderdiğini söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı.

Tam bu esnada şüpheli M.T.’ye şu mesajı yolladı: “Ağabey ben sizi dolandırdım. Yurt dışına gideceğim. Birbirinize zarar vermeyin. Hakkınızı helal edin.”

Çetenin 5 kişiyi 7 milyon lira dolandırdığı belirlendi

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, olayın münferit olmadığını tespit etti.

Araştırmada İ.T., D.Ö. (25) ve H.T. (36) liderliğinde hareket eden 35 kişilik bir çetenin, aynı yöntemle 5 kişiyi toplam 7 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkarıldı.

Ekipler, dolandırıcılardan elde edilen paranın bir bölümünün kripto varlıklara, kalanının ise altına dönüştürüldüğünü tespit etti.

10 ilde eş zamanlı operasyon

Siber polis, tüm delillerin toplanmasının ardından Adana merkezli İstanbul, Mersin, Batman, Şanlıurfa, Kırklareli, Gaziantep, Kocaeli, Nevşehir ve Osmaniye’de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Baskınlarda örgüt yöneticileri ile birlikte 35 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 9 lüks otomobil, yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24’ü tutuklandı

Emniyetteki sorgularında suçlamaları reddeden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, aralarında örgüt yöneticileri İ.T. ve D.Ö.’nün de bulunduğu 24 kişinin tutuklanmasına, 11 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.