Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün öğleden sonra saatlerinde Marmara Denizi'nde meydana gelen depremle ilgili resmi verileri kamuoyuyla paylaştı. Kaydedilen verilere göre, sarsıntı 02 Ekim 2025 tarihinde, saatler 14:55:04 TSİ'i gösterdiğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssü, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin yaklaşık 18.24 kilometre açıkları olarak belirlendi. AFAD'ın ölçümlerine göre depremin büyüklüğü 5.0 (Mw) olarak kaydedilirken, bu büyüklükteki bir sarsıntının Marmara Bölgesi'nin geniş bir alanında hissedilmesine neden oldu. Sarsıntının hissedildiği iller arasında Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale ve İzmir gibi bazı bölgeleri bulunuyor.

Depremin teknik detayları

AFAD verileri, sarsıntının yerin oldukça sığ bir noktasında meydana geldiğini ortaya koydu. Depremin derinliği 6.71 kilometre olarak ölçüldü. Depremin bu kadar sığ olması, yüzeydeki hissedilirliğini ve etkisini artıran en önemli faktör olarak değerlendiriliyor. Sarsıntının koordinatları ise 40.80361 N enlem ve 27.925 E boylam şeklinde kaydedildi. Yetkililer, 5.0 büyüklüğündeki bu orta şiddetli depremin ardından deniz kıyısındaki yerleşim yerlerinde anlık bir tedirginlik yaşandığını, ancak şu ana kadar merkez üssüne en yakın bölge olan Marmaraereğlisi'nden ciddi bir hasar veya yıkım ihbarı gelmediğini bildirdi.

AFAD ve yerel yönetimler harekete geçti

Marmara Denizi'nde yaşanan bu sarsıntının ardından, özellikle deprem bölgesinde yer alan İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere, tüm kıyı illerinde yetkili birimler hızla koordinasyon kurdu. AFAD ve ilgili yerel yönetim ekipleri, saha taramalarına ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Vatandaşların panik yapmaması ve resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmesi yönünde çağrılar yapılırken, olası artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.

Art arda depremler

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre, 14:55'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından 14:58:29'de yine Marmara denizi üzerinde 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Meydana gelen ikinci depremin derinliği ise 2.3 km olarak açıklandı.